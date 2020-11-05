المالية النيابية: لن نمرر قانون الاقتراض بالمبلغ الحالي

2020/11/05 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداكد عضو اللجنة المالية النيابية عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري على عدم اقحام رواتب الموظفين باي ازمة مالية تمر بها الحكومة، مشيرا الى أن البرلمان لن يصوت على قانون اقتراض بالمبلغ الحالي التي تطلبه الحكومة.

وقال الجبوري في بيان صحفي تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان “الحكومة ملزمة قانونا بتوفير رواتب الموظفين وبطرق مختلفة ولايمكن تحميل المواطن فشل سياسات حكومية بتوفير حق من حقوق المواطن”.

واضاف الجبوري ان “الحكومة تتهرب من فشلها بقانون اقتراض قاس على الدولة سيدفع ثمنها المواطن اجلا ام عاجلا “.

وشدد على ان “البرلمان لن يصوت على قانون اقتراض بالمبلغ الحالي التي تطلبه الحكومة 41 تريليون دينار وسيعمل البرلمان على تقليله الى النصف اقل او اكثر قليلا من اجل الاسراع بصرف الرواتب”.

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