2020/11/05 | 10:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … تنشر وكالة الصحافة المستقلة اليوم الخميس اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح وعدد من المحافظات العراقية الاخرى.



بغداد – السعر في بورصة الكفاح 125,100 ….



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس وكالة الصحافة المستقلة.

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