لجنة الزراعة النيابية تطالب بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الفيروس المتفشي في الاسماك

2020/11/05 | 11:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الفيروس المتفشي في الاسماك في بغداد وعدة محافظات.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان انه : تم الكشف خلال هذا الاسبوع عن بؤر لمرض الكوي هيربس فيروس في الاسماك في محافظات بابل والانبار و صلاح الدين و مناطق محدودة من بغداد .واضاف انه …

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