البعيجي: لن نسمح باعطاء اراضي بادية السماوة للسعودية تحت مسمى الاستثمار

2020/11/05 | 11:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف النائب منصور البعيجي نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية عن مخطط خطير يحاك لاستقطاع اراضي بادية السماوة لصالح السعودية تحت مسمى الاستثمار لاكثر من ٢٥ عام لن يستفاد منها العراق شيئا.مشيرا الى ان بادية السماوة ليست بحاجة الى اسثمار من قبل الجانب السعودي وان كانت الجهات التي تسعى لاعطائها لصالح السعودية جادة …

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