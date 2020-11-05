مجلس النواب يعلق على قانون المحكمة الإتحادية

2020/11/05 | 11:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد ان “تمرير قانون الانتخابات سيمهد الطريق امام سيمهد الطريق امام قانون المحكمة الاتحادية.وذكر في بيان تلقت وصل “النور نيوز” نسخة منه اليوم ان “تمرير قانون الإنتخابات مع ملحق الدوائر الإنتخابية في الجلسة الماضية بعد نجاح التفاهمات والحوارات بين الكتل النيابية سيمهد الطريق للتوافق على قانون …

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