المركزي والبنك الدولي يناقشان اعداد استراتيجية الشمول المالي

2020/11/05 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- اعلن البنك الدولي، الخميس، عن تنظيم البنك الدولي ورشة عمل لمناقشة خطوات اعداد استراتيجية الشمول المالي في العراق .



وقال البنك في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه ان “البنك الدولي نظم بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ورشة عمل لمناقشة خطوات اعداد استراتيجية الشمول المالي في العراق ومتطلبات الدعم الدولي، فضلا عن دور الشركاء […]

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