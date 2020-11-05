انطلاق فعاليات مؤتمر دابران في السليمانية

2020/11/05 | 11:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر القطيعة " دابران" تحت شعار " الدين للفرد والديمقراطي للجميع" وذلك على قاعة الشهيد آزاد هورامي بمدينة السليمانية.

في مستهل المؤتمر الخامس القى ملا بختيار كلمة، بالمناسبة تطرق فيها، الى انطلاق الفعاليات التي تستمر لمدة يومين وتقدم فيه العديد من الابحاث والندوات الفكرية بمشاركة كتاب وباحثين من الاقليم والعراق والخارج.

PUKmedia خاص

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