2020/11/05 | 11:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، عن مخطط خطير لاستقطاع اراض عراقية لصالح السعودية، فيما اشار الى انه لن يتم السماح او القبول باستثمار السعودية بادية السماوة.



وقال البعيجي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، ان “هناك مخطط خطير يحاك لاستقطاع اراضي بادية السماوة لصالح السعودية تحت مسمى الاستثمار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البعيجي يحذر من مخطط خطير لاستقطاع اراض عراقية لصالح السعودية وكالة الصحافة المستقلة.

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