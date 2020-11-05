الصحة تدعو المواطنين إلى التعامل بجدية مع وباء كورونا

2020/11/05 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الصحة حسن التميمي المواطنين إلى التعامل مع الوباء بشكل أكثر واقعية وجدية نتيجة استمرار خطر تفشي فايروس كورونا في البلاد.

وأكد التميمي في تصريح عدم وجود لقاح ضد الفيروس حتى الآن ويجب التعامل بشكل حذر وواقعي مع انتشار الوباء، مبينا أن الادوية المستعملة لعلاج الفيروس تقلل من الأعراض ونسب الوفيات إلا أنه لا يوجد علاج وقائي أو نهائي له.

وبشأن قرار فتح الأسواق والمولات والسماح بالدراسة في المدارس والجامعات قال التميمي إن ذلك سيكون وفق ضوابط صحية صارمة سيتم فرضها على المواطنين.

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