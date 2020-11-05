وزارة العمل تستعيد 8 مليارات دينار إلى الدولة من مزدوجي الرواتب

2020/11/05 | 11:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، استعادة 8 مليارات دينار إلى الدولة من مزدوجي الرواتب خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، فيما رجح شمول أعداد جديدة من المتقدمين للحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.



وقال الركابي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الخميس،، إن “الوزارة أطلقت حملة قبل أكثر من شهرين […]

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