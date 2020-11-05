2020/11/05 | 11:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … حقق مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الامريكية 2020 على اكثر من 71 مليون صوت، وهو ما يعتبر اكبر عدد يحصل عليه مرشح في تاريخ الولايات المتحدة.



المرشح الديقراطي اصبح قريباً جداً من الفوز بالانتخابات الامريكية 2020 و ان يصبح الرئيس الامريكي الجديد، حيث يفصله عن الفوز الانتخابات ولاية واحدة فقط او […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن … على بعد ولاية واحدة ليصبح الرئيس الامريكي الجديد وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن … على بعد ولاية واحدة ليصبح الرئيس الامريكي الجديد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن … على بعد ولاية واحدة ليصبح الرئيس الامريكي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).