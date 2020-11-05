نائب يوجه سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط يخص شركة تعبئة الغاز

المستقلة / – وجه النائب عن لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي، سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط للكشف عن إجراءات الوزارة بحق التلاعب في أسعار المشتريات في شركة تعبئة الغاز والذي يقدر بأكثر من مليار دينار عراقي.
وقال المحمداوي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، انه وجه “سؤالا إلى وزير النفط يخص شركة تعبئة الغاز […]
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