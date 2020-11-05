نائب يوجه سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط يخص شركة تعبئة الغاز

2020/11/05 | 11:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – وجه النائب عن لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي، سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط للكشف عن إجراءات الوزارة بحق التلاعب في أسعار المشتريات في شركة تعبئة الغاز والذي يقدر بأكثر من مليار دينار عراقي.



وقال المحمداوي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، انه وجه “سؤالا إلى وزير النفط يخص شركة تعبئة الغاز […]

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