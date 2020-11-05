التخطيط : نعمل على تأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

2020/11/05 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أكدت وزارة التخطيط ، وجود توجه جدي لشراكة حقيقية وأساسية مع القطاع الخاص، في عملية التنمية الاقتصادية.



وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “لدى الوزارة توجهات حثيثة لتفعيل وتحسين مستوى الإنتاج المحلي”، مبيناً أن “هناك أموالاً كبيرة تذهب إلى الخارج لتغطية […]

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