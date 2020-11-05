بعد حربه على التيغراي.. انتقادات لرئيس وزراء إثيوبيا

2020/11/05 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل عام تقريبا، أشاد العالم برئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد باعتباره صانع سلام، حيث حصل الزعيم الإفريقي الشاب على جائزة نوبل للسلام بعد 18 شهرا فقط في السلطة، لإدخاله إصلاحات ديمقراطية بعد عقود من القمع، ولتوقيعه اتفاق سلام مع إريتريا المجاورة.

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