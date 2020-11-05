2020/11/05 | 11:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 15 ساعة

الشبلي يعلن عن نقل ملف مشروع قطار بغداد المعلق بشكل كامل

منذ 16 ساعة

النزاهة تكشف هدراً بأكثر من 2,5 مليار دينار نتيجة التلاعب بمستحقات الفلاحين

منذ 16 ساعة

الكشف عن ظهور اصابات بمرض الكوي هيربس الفيروسي في الاسماك

منذ 16 ساعة

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 683 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 17 ساعة

ضبط تلاعب وإتلاف مواد منتهية الصلاحية في منفذي المنذرية وطريبيل

منذ 17 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 432 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 18 ساعة

الصحة تطلق حملة توعوية مع قرب العام الدراسي الجديد

منذ 19 ساعة

العراق يسجل اعلى نسبة شفاء منذ بدأ جائحة كورونا

منذ 19 ساعة

وزير المالية يتحدث عن موعد محتمل لصرف رواتب الموظفين

منذ 19 ساعة

التربية تمنح 5 درجات اضافية لعدد من المراحل الدراسية في الدور الثاني

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: اجراءاتنا القانونية مستمرة في استرداد اموال المتلكئين للقروض) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: اجراءاتنا القانونية مستمرة في استرداد اموال المتلكئين للقروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).