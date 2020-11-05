2020/11/05 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت المدرجات السفلية، وبظروف تخزين

سيئة، عُثر تحت مبنى المدينة الرياضية

بالعاصمة اللبنانية بيروت على آلاف

الأطنان من الطحين المرسل من قبل الدولة

العراقية، بعد التفجير الضخم الذي حصل

في مرفأ بيروت، 4 أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:المساعدات العراقية المرسلة إلى لبنان بعد "انفجار المرفأ" معرضة للتلف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:المساعدات العراقية المرسلة إلى لبنان بعد "انفجار المرفأ" معرضة للتلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).