بواقع 150 شاحنة يومياً.. إيران تصدر سلع عبر مندلي

2020/11/05 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الايرانية، اليوم الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، تصدير السلع الى العراق عبر حدود سومار بواسطة 150 شاحنة يومياً.





وقال حاكم مدينة كيلان غرب محافظة كرمانشاه، كوروش محموديان في تصريح صحفي، إنه "يتم يوميا تصدير سلع الى العراق عبر سوق سومار الحدودية بواسطة 150 شاحنة كمعدل يومي".

واضاف، ان "الانشطة جارية في هذه الحدود مع الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية، للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد" .

وتابع محموديان، بالقول: ان "صادرات السلع من سوق سومار الحدودية كانت قد توقفت اثر قرار من الجانب العراقي بدءا من 8 اذار الا ان الانشطة التجارية استؤنفت في 27 تموز ومازالت جارية لغاية الان".

واكد، بان "سوق سومار الحدودية يمكنها ان تؤدي دورا مهما في اقتصاد محافظتي كرمانشاه الايرانية وديالى العراقية، وانه تم خلال العام الاخير تصدير اكثر من 100 نوع من مختلف انواع السلع عبر هذه الحدود الى العراق".

يذكر ان حدود سومار تقع على بعد 67 كم من كيلان غرب و 90 كم من مدينة قصرشيرين وفي الجانب العراقي تعد مدينة مندلي اقرب مدينة الى سومار حيث تبلغ المسافة بينهما 15 كم.

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