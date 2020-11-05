بينها 13 في صفوف الملاكات الطبية.. 144 إصابة جديدة خلال 24 ساعة في ديالى

2020/11/05 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الخميس (05 تشرين الثاني 2020)، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال مدير إعلام صحة المحافظة، فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "صحة ديالى أجرت فحوصات مختبرية لـ 494 مسحة جديدة، أظهرت 144 حالة مصابة بفيروس كورونا، بينها 13 للكوادر الصحية".

وأضاف العزاوي، أن "158 حالة مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ناجمة عن الفيروس التاجي".

وأشار إلى أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 15287، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا 14183، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 248حالة".

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