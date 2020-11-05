بايدن يتفوق في ميشيغان ليحصل على الولاية الرابعة الحاسمة لفوزه بالرئاسة

2020/11/05 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وسائل اعلام امريكية عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات الاقتراع في ولاية ميشيغان ، ليحصل بذلك على الولاية الرابعة الحاسمة لفوزه بالرئاسة الامريكيـة ./انتهى5

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