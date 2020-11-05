توزيع كهرباء ميسان : استمرار حملات رفع التجاوزات وجباية فواتير الاشتراك العالية

2020/11/05 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلن فرع توزيع كهرباء ميسان احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ، عن استمرار أعمال جبابة فواتير الاشتراك في الشبكة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي فضلا عن اعمال رفع التجاوزات من خلال مراكزه المنتشره في عموم المحافظة وبالتعاون مع قسم مبيعات الطاقة.ونفذ مركز صيانة و جباية سيد احمد الرفاعي ، حملة لرفع التجاوزات في مركز الناحية و منطقة السابلة، حيث تمكنت الملاكات من ازالة (35) تجاوزا من أصناف زراعي ،صناعي ،ومنزلي.وانجزت ملاكات مركز صيانة و جباية الميمونة وضمن حملة إزالة التجاوزات وجباية الفواتير من رفع التجاوزات في قرى قضاء الميمونة" الجمالة ، الطلعة ، الطكطاكه، البنده ، الحريجه" وأغلبها من بذمتهم مبالغ مالية ويمتنعون من التسديد من صنفي الزراعي والمنزلي.



وانجز مركز صيانة و جباية السلام أعمال رفع التجاوزات على مغذيي " الانتصار، الجزيرة " في وسط وأطراف الناحية من نوع الممتنعين عن التسديد لصنفي المنزلي و الزراعي مع توجيه انذار بضرورة تسديد ما بذمتهم من مبالغ عالية كأجور اشتراك في الشبكة الكهربائية.



وعملت الملاكات في مراكز الصيانات " سيد احمد الرفاعي ، الميمونة ، السلام " تحت إشراف مسؤولي المراكز ميدانيا وباسناد من القوات الأمنية في القضاء و الناحيتين لازالة التجاوزات"./انتهى

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