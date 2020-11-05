نائب كردي: نستغرب صمت الحكومة ازاء مايجري من انتهاكات لحقوق الانسان في كردستان

2020/11/05 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ استغرب عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين صمت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والمفوضية العليا لحقوق الانسان عن الانتهاكات التي تجري ضد الصحفيين والنشطاء في اقليم كردستان.وقال شمس الدين في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه:" ان انتهاكات غريبة ومريبة تجري في محافظتي دهوك واربيل ضد الصحفيين والنشطاء في اقليم كردستان من قبل القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني "الاسايش".واضاف تم اعتقال هؤلاء دون اي عذر قانوني،وجزء منهم تم اختطافهم بحيث لايعلم ذووهم والمحامون اماكن تواجدهم،مشيراً انهم اعتقلوا بسبب انتقادهم للسياسية التعسفية التي تنتهجها سلطات الاقليم في تلك المحافظات.واكد شمس الدين وجود صمت مطبق ومستغرب من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمفوضية العليا لحقوق الانسان ازاء مايجري في الاقليم من انتهاكات ضد ابنائه، مبيناً قرب استضافة اعضاء المفوضية للاستفسار عن اجراءاتهم التي اتخذوها تجاه تلك الممارسات باعتبارهم يمتلكون مكاتب في عموم المحافظات بضمنها اقليم كردستان./انتهى7

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