الكاظمي يفتتح البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة نفط البصرة

2020/11/05 | 11:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الخميس البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة غاز البصرة .



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقت المستقلة ، أن الكاظمي افتتح اليوم البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة غاز البصرة.



وكان وزير النفط احسان عبد الجبار قد ذكر في وقت […]

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