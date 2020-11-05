2020/11/05 | 11:23 - المصدر: عين العراق

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الخميس 5 نوفمبر 2020 | 11:05 صباحاً | عدد القراءات : 15

شركة المعارض العراقية تحدد موعدا لانتخاب مجلس ادارة جديد

أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، الخميس، تحديد موعدا لانتخاب مجلس ادارة جديد.

وقال مدير عام الشركة، رئيس مجلس الادارة، سرمد طه سعيد، في بيان، أنه "تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10/11/2020 موعداً لانتخابات عضوية مجلس ادارة الشركة".

وأضاف عام الشركة، أن "عدد المرشحين لعضوية مجلس ادارة الشركة بلغ تسعة مرشحين سيتم التصويت عليهم في الموعد المقرر في مقر الشركة والفروع التابعة لها وبأشراف لجنة مختصة بعملية الاقتراع".

وبين، أن "مجلس الادارة يتألف من مجموعة من المؤهلات والخبرات بما يضمن الالتزام بالمعايير المطلوبة ورؤية متشابهة حول مستقبل الشركة"

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