توقعات ارتفاع الأمواج وحركة المد والجزر في بحر العراق لليومين المقبلين

2020/11/05 | 11:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت شعبة الرصد البحري التابعة للشركة العامة لموانئ العراق، الخميس، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي الجمعة والسبت.



وجاء في بيان لشعبة الرصد البحري تابعه "ناس" (5 تشرين الثاني 2020)، ان "حالة الطقس ليوم غد الجمعة، صحو الى غائم جزئي , مع فرصة لتشكل الضباب خلال ساعات الصباح الاولى وفي الليل ، و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً ان "درجات الحرارة : الصغرى 20 و العظمى 33".

واضاف البيان ان "الريـــاح ستكون جنوبية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10 – 30 ) كم/ساعة و تنشط على فترات بحدود ( 35 – 50 ) كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة"، موضحاً ان "مدى الرؤيــــة ( 6 – 8 ) كم ، وفي الغبار أو الضباب أقل من 3 ) ) كم".

واشار البيان الى ان "حالة البحر خفيف الى معتدل الموج، وارتفاع الموج (5 - 1) قدم"، مضيفاً ان "الريـــاح جنوبية الى جنوبية شرقية ( 15 – 30 ) كم/ساعة ، تنشط على فترات الى أكثر من ( 45 ) كم/ساعة ، درجة حرارة الماء26".

وتابع البيان ان حالة الطقس ليوم السبت المقبل، "غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الليل و تشكل الضباب خلال الصباح الباكر ، و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، و درجات الحرارة الصغرى 21، العظمى 33".

ولفت البيان الى ان "الريـــاح ستكون جنوبية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ( 15 – 35 ) كم/ساعة، تنشط على فترات بحدود ( 40 – 55 ) كم/ساعة، و مدى الرؤيــــة (6 – 8 ) كم ، وفي المطر أو الضباب أقل من 3 ) ) كم"، موضحاً ان "حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج: (4 - 1 ) قدم".

واضاف البيان ان "الريـــاح جنوبية الى جنوبية شرقية ( 15 – 35 ) كم/ساعة ، تنشط على فترات الى أكثر من ( 50 ) كم/ساعة"، مبيناً ان "درجة حرارة الماء 26".

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