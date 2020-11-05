وزير العمل يعلن الحد الادنى لرواتب المشمولين بقانون التقاعد الجديد

2020/11/05 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن الحد الأدنى لرواتب المشمولين بقانون التقاعد الجديد، والذي يبلغ 350 ألف دينار عراقي.ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن الركابي تأكيده: القانون سينصف العاملين بالقطاع الخاص والمختلط بالرواتب التقاعدية.مجلس الوزراء يعتزم الأسبوع … Readmore

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