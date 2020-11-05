وزارة التجارة العراقية تتفاوض لتوقيع اتفاق مع شركات سيارات امريكية بالتقسيط

2020/11/05 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة العراقية، عن اجراء الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن، مفاوضات مع وكيل شركة جنرال موتورز المصنعة لسيارات شوفرليت وكاديلاك GMC و ACDLCO الامريكية بغية توقيع اتفاق ابتدائي لتسويق هذه المنتجات.مدير عام الشركة ورئيس مجلس الادارة باسم نعيم … Readmore

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