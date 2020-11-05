وزير الصحة يوجه دعوة للمواطنين بشأن فيروس كورونا: الخطر لا يزال مستمرًا

2020/11/05 | 11:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقال وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، إن خطر فيروس كورونا لا يزال مستمرًا، داعيًا المواطنين إلى أخذ المخاوف بشكل واقعي وجدي.

وقال التميمي في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إن "الموقف الوبائي في دول العالم في هذه الفترة أجبرها على العودة للإغلاق واتخاذ الإجراءات الصارمة للسيطرة على وباء كورونا"، لافتًا إلى أن "أعداد الإصابات في تلك الدول تتزايد في الوقت الحالي، حيث إن الأردن كانت نسب الإصابات فيها محدودة، وبقيت لأشهر لم تسجل إصابات، ولكن الآن وصلت إلى أعداد كبيرة".

وأضاف أن "خطر كورونا لا يزال مستمرًا، لذلك على المواطنين أخذ الموقف بشكل واقعي وجدي"، مبينًا أنه "لا يوجد حتى الآن لقاح لفيروس كورونا، وأن الأدوية المستعملة تقلل الأعراض ونسب الوفيات، ولكن لا يوجد علاج نهائي لهذا الفيروس"، داعيًا "المواطنين للحرص والالتزام في التعليمات الوقائية".

وفيما يخص فتح الأسواق علق التميمي بأن "فتح الأسواق والمولات والسماح بالدراسة في المدارس والجامعات، جاء ضمن ضوابط صحية صارمة"، موضحًا أن "الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد صعبة ويجب أن تكون هناك حركة في الأسواق ضمن الضوابط الصحية".

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