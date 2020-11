ترمب يشكك بنتائج الانتخابات: لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا

2020/11/05 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكك الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بنزاهة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه بتويتر إن المحامين الخاصين به حاولوا الوصول الهادف إلى مراكز الفرز، مبينا أن ذلك أصبح دون فائدة الآن.

كما أكد المرشح الجمهوري إلحاق الضرر بنزاهة النظام والانتخابات الرئاسية نفسها.

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself.



This is what should be discussed!

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

