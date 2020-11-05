وزارة الزراعة: ظهور بؤر لمرض الكوي هيربس فيروس في الأسماك

2020/11/05 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت وزارة الزراعة عن ظهور بؤر لمرض الكوي هيربس فيروس بالأسماك في محافظات الأنبار وصلاح الدين وبابل ومناطق محدودة من بغداد.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هيئة الرأي في الوزارة أوصت باتخاذ الإجراءات الصحية للسيطرة على المرض باستخدام معقمات خاصة بصورة مجانية وحسب بؤر الإصابة، فضلا عن التثقيف الإعلامي لمربي الأسماك، مضيفة إلى أنه سيتم رفع درجات الرصد والتحري القصوى في أقفاص وأحواض تربية الأسماك والإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها.

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