2020/11/05 | 11:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس من محافظة البصرة أن ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل.



وقال الكاظمي خلال زيارته محافظة البصرة أن ” ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل، وبناء اقتصاد حقيقي متين، لايعتمد كليا على النفط، بما بحقق حياة أفضل لجميع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي … نسعى لبناء حياة أفضل لجميع العراقيين وكالة الصحافة المستقلة.

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