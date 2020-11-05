 النزاهة تضبط حاويات محملة بمواد غير مسموح ومصرح باستيرادها بميناء أم قصر

2020/11/05 | 11:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن قيامها بضبط عددٍ من الحاويات، تضمُّ عجلات غير مسموحٍ باستيرادها، فضلاً عن ضبط ثلاثة متهمين تواطؤوا لإخراج شاحنتي حملٍ تحوي موادَّ غير مُصرَّح بها في ميناء أم قصر.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليتين اللتين تمَّ تنفيذهما من قبل فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، أشارت إلى أن فريق عمل المديرية انتقل إلى ميناء أم قصر – بوابة البصرة، قام بضبط (4) حاويات تحتوي على (9) عجلات دون الموديل، غير مسموح باستيرادها كانت معدة للتهريب، مبينة أنه تمَّ إخفاء العجلات خلف بضاعة ملابس مستعملة، للتهرُّب من دفع الرسوم الگمرگية.

وأضافت الدائرة إن الفريق تمكَّن، في عمليَّةٍ منفصلةٍ، من ضبط ثلاثة متهمين؛ لتواطئهم مع موظفين في گمارك ميناء أم قصر الشمالي على إخراج شاحنتين محملتين بحاويتين تمَّ التصريح على أنهما تحتويان مواد تجميل، في حين إنهما محملتان بالسگائر لم تذكر في التصاريح الگمرگية الخاصة بالحاويات، لافتة إلى أن السگائر مستوردة لحساب إحدى الشركات الأهليَّة.

وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة الأوليات والمتهمين على السيّد قـاضي محـكمة التحـقيق المُختصَّة بقـضايا النـزاهة في البـصـرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المُناسبة.

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