الكاظمي يفتتح أكبر برج بصناعة الغاز نُفذ في شركة غاز البصرة

2020/11/05 | 12:00 - المصدر: الصباح

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البصرة/ الصباح

افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الخميس، برجاً غازياً يعد الأضخم بصناعة الغاز والذي نُفذ في شركة غاز البصرة.

وأشاد بجهود العاملين والقائمين على هذا المشروع الحيوي الذي يمثل ركيزة اقتصادية مهمة للبلد، وخطوة لتحقيق تنمية حقيقية بعيدا عن الاعتماد التقليدي على النفط الخام، وأكد أن المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة التي تستحق منا الكثير.

وأوضح أن الشراكة بين المؤسسات العراقية والشركات الدولية الرصينة، تعد طريقا مثاليا للنهوض بالاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب تخدم البلد.

وبيّن الكاظمي، أن ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل، وبناء اقتصاد حقيقي متين، لايعتمد كليا على النفط، بما بحقق حياة أفضل لجميع العراقيين.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وصل الى محافظة البصرة صباح اليوم، وسيلتقي بعدد من المسؤولين في المحافظة، ويتفقد عددا من المواقع الحيوية فيها.

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