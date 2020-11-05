2020/11/05 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، الخميس، عن تراجع شركة دايو الكورية عن اكمال بناء مشروع ميناء الفاو ، مبينا ان الشركة طالبت بمبالغ اضافية وتمديد فترة العقد.وقال المتحدث باسم الوزارة فالح هادي ان “شركة دايو تراجعت عن اتفاقها المبدئي باكمال مشروع … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة دايو الكورية تتراجع عن اكمال مشروع ميناء الفاو وتطالب بشروط) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة دايو الكورية تتراجع عن اكمال مشروع ميناء الفاو وتطالب بشروط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).