النزاهة تضبط حاويات محملة بمواد غير مسموح ومصرح باستيرادها بميناء أم قصر

2020/11/05 | 12:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن قيامها بضبط عددٍ من الحاويات، تضمُّ عجلات غير مسموحٍ باستيرادها، فضلاً عن ضبط ثلاثة متهمين تواطئوا لإخراج شاحنتي حملٍ تحوي موادَّ غير مُصرَّح بها في ميناء أم قصر.

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