الكاظمي: ما يمر به البلد من أزمة يدفعنا للتفكير ببناء اقتصاد لا يعتمد كلياً على النفط

2020/11/05 | 12:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الخميس، برجاً غازياً يعد الأضخم بصناعة الغاز والذي نُفذ في شركة غاز البصرة.

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