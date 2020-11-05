2020/11/05 | 12:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة التجارة عن المباشرة باستلام اول الكميات المسوقة من محصول الشلب من الفلاحين والمزارعين في محافظة النجف الاشرف بعد بدء الموسم التسويقي لمحصول الشلب 2020 – 2021.

وقالت الوزارة في بيانها نقلا عن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب المهندس عبد الرحمن عجي طوفان انه اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر تشرين الثاني الجاري باشرت ملاكات شركة الحبوب باستلام اول كمية مسوقة في مركز تسويق ( ابوصخير ) بفرعها بالنجف حيث بلغت الكمية المستلمة سبعة طن شلب ياسمين ببطاقة رقم واحد .

واشار البيان ان الشركة كانت قد وجهت فروعها ومواقعها في المحافظات الشلبية فتح ابوابها منذ الاول من شهر تشرين الثاني الحالي للشروع باستلام محصول الشلب من الفلاحين و المزارعين بعد ان تم تهيئة ( خمسة عشر ) مركز تسويقي في ست محافظات شلبية حيث ان المراكز التسويقية توزعت بواقع ( اربعة ) مراكز في محافظة النجف الاشرف و (خمسة) مراكز في الديوانية ومركزان في ذي قار و مثلها في ميسان و مركز تسويق واحد في كل من بابل و المثنى .

ولفت البيان ان شركة الحبوب هيأت كافة المستلزمات الادارية و الفنية للمراكز التسويقية بالتعاون مع الاقسام الساندة ذات العلاقة ، فضلا عن التعاون والتنسيق مع الدوائر الساندة في المحافظات اعلاه .

منوها انه من المتوقع ان تسجل الكميات المنتجة هذا الموسم معدلات عالية من حيث الكم والنوع وان تتجاوز ماتم استلامة العام الماضي الذي بلغ اكثر من ( ٣٠٠) الف طن من محصول الشلب بانواعه .

هذا ومن الجدير بالذكر ان وزارة الزراعة قد صادقت على خطة التسويق حيث اوعزت لمديرياتها الزراعية تزويد الفلاحين الكتب الخاصة بالخطة لغرض التوجه الى مراكز التسويق للشروع بالتسويق ، بالاضافة الى تعميم اللجنة المركزية للتسويق في شركة تجارة الحبوب رسميا خطة التسويق التي تضمنت الضوابط والتعليمات و المواصفات التسويقية للشلب بنوعية العنبر و الياسمين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن البدء الفعلي باستلام اول كميات الشلب المسوق من الفلاحين ) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن البدء الفعلي باستلام اول كميات الشلب المسوق من الفلاحين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).