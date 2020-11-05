استمرار هطول الامطار على اقليم كوردستان

2020/11/05 | 12:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، استمرار هطول الامطار حتى صباح يوم غد الجمعة.

وذكرت المديرية خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان درجات الحرارة ستنخفض عن معدلاتها بـ 4 ـ 6 درجات، وتنخفض في دهوك 6 ـ 8 درجات.

واضافت: ان الامطار ستهطل بشكل متقطع على مناطق مختلفة من اقليم كوردستان، مشيرة الى انها تكون متوسطة في المناطق الجبلية باربيل ، وغزيزة ورعدية بمحافظة دهوك.

واكدت ان سرعة الرياح تصل في بعض الاوقات الى 30 كلم في الساعة.

PUKmedia عن الانواء الجوية‌

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