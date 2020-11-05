ابنة بايدن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

2020/11/05 | 12:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار المنافسة للوصول الى البيت الابيض بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والمرشح الجمهوري الرئيس الامريكي دونالد ترامب، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي منافسة من نوع آخر بين ابنتي بايدن وترامب.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة فتاة شقراء وزعموا انها آشلي ابن جو بايدن، فيما قاموا بمقارنة بينها وبين ايفانكا ابنة ترامب.

شبكة سي ان ان الامريكية انهت الجدل وكشفت حقيقة الصورة المزعومة، حيث اكدت ان الصورة المتداولة هي لعارضة ازياء برزت على مواقع عديدة منها للموضة وتصفيف الشعر مثل موقع "pintrest" لإبراز تصفيفات وألوان شعر تتناسب مع البشرة البيضاء والعيون الزرقاء، ولا تعود لآشلي بايدن.

فيما نشرت صورا لآشلي بايدن الحقيقية، في اكثر من مناسبة مع والديها.

PUKmedia / وكالات ‌

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