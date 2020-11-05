بالصور.. يفتتح البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة غاز البصرة

2020/11/05 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

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بالصور..



الكاظمي يفتتح البرج الأضخم لصناعة الغاز في شركة البصرة

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