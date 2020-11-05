الغارديان: إعلان نتائج الانتخابات قد يتأخر لأسابيع أو شهور

2020/11/05 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن إعلان نتائج الانتخابات الاميركية قد يستغرق أياما أو أسابيع أو حتى شهورا.

وأشارت الصحيفة الى ان تفشي وباء كورونا أدى الى ادلاء عدد كبير من الناخبين، بأصواتهم عن طريق البريد، مبينة ان عملية فرز الأصوات البريدية أبطأ حيث تتطلب فحص توقيعات الناخبين والشهود وعناوينهم، وتسوية بطاقات الاقتراع قبل إدخالها في آلات العد.

وأكدت الصحيفة ان عمليات إعادة فرز الأصوات في ولايات متأرجحة أو ذهاب المرشح الجمهوري دونالد ترمب إلى المحكمة العليا في محاولة لوقف فرز الأصوات، يعني أن النتائج الرسمية النهائية قد تستغرق أسابيع لإعلانها.

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