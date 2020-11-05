2020/11/05 | 12:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن تلاعب مالي بأكثر من مليار دينار في شركة تعبئة الغاز) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن تلاعب مالي بأكثر من مليار دينار في شركة تعبئة الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).