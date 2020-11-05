2020/11/05 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ أمل نبيل/ ..



اشار تقرير لموقع سي ان ان الى أن الولايات المتحدة ستظل تعاني من ازمة في الوظائف ،بغض النظر عمن سيربح في معركة الانتخابات الأمريكية.



وحتى الأن لم يتم حسم نتائج الانتخابات الأمريكية، إلا أن اصلاح سوق العمل الأمريكية المتعثر يجب أن يكون على رأس أولويات الإدارة المقبلة.



وذكر التقرير أن عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سي ان ان..



الولايات المتحدة ستعاني من أزمة وظائف بصرف النظر عن نتائج الانتخابات وكالة الصحافة المستقلة.

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