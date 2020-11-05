"أوقفوا السرقة".. أنصار ترامب يحتجون خارج مركز التصويت في أريزونا

2020/11/05 | 12:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع حشد من أنصار الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، بعضهم مسلّح، خارج مركز انتخابي في ولاية أريزونا، مساء الأربعاء، بعد مزاعم حول وجود تعمّد بعدم احتساب أصوات الرئيس الجمهوري.

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