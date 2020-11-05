بالصور .. الكاظمي يصل الى البصرة ويفتتح مشاريع مهمة

2020/11/05 | 12:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي” يصل البصرة ويباشر بافتتاح مشاريع مهمة ويبحث عدة ملفات خدمية.

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