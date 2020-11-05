الزراعة النيابية تكشف عن “مخطط خطير” لاستقطاع أراضي بادية السماوة لصالح السعودية

2020/11/05 | 12:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية منصور البعيجي، الخميس، عن مخطط خطير يحاك لاستقطاع اراضي بادية السماوة لصالح السعودية تحت مسمى الاستثمار لأكثر من ربع قرن، مؤكدا أن العراق لن يستفيد من ذلك الاستثمار.وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “بادية السماوة ليست بحاجة الى اسثمار من قبل الجانب السعودي وان كانت الجهات التي تسعى لاعطائها لصالح السعودية جادة بالاستثمار فكان الاجدر بها دعم اهالي البادية لاستثمارها وليس الجانب السعودي”.وأضاف، أن “استثمار بادية السماوة عبارة عن اضحوكة على ابناء الشعب فأي استثمار على اراضينا لايصدر منه لصالحنا وانما لصالح السعودية واذا كان هناك فائض فسيصدر للعراق ناهيك عن ان الجهة التي تتحكم بالاستثمار هو الجانب السعودي ولاعلاقة للجانب العراقي به فاي استثمار هذا”.وحذر البعيجي من أن “السعودية تسعى من خلال هذا الاستثمار الى الزحف داخل اراضينا ومن ثم الاستيلاء على بادية السماوة المحايدة لها تحت ذريعة الاستثمار”، مؤكدا أنه “باعتبارنا ممثلين عن ابناء الشعب وقد رددنا القسم لحماية ارضه وسمائه ومائه لن نقبل اونسمح بهذا الاستثمار الزائف الذي تسعى من خلاله السعودية الى الاستيلاء على أراضينا”.



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