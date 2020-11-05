العشرات يتظاهرون في ذي قار احتجاجا على تأخر صرف الرواتب

2020/11/05 | 12:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..نظم العشرات من أبناء محافظة ذي قار، الخميس، تظاهرة حاشدة احتجاجا على تأخر صرف رواتب شهر تشرين الأول الماضي.وقال مصدر محلي لـ/المعلومة/، إن “العشرات من موظفي دائرة توزيع كهرباء في محافظة ذي قار نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية داخل مبنى الدائرة احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لشهر تشرين الأول الماضي.وأضاف المصدر، أن “المتظاهرين طالبوا بضرورة الإسراع في إطلاق رواتبهم كون تأخيرها ينعكس سلبا على حياتهم اليومية”.



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