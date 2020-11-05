الحادثة الثانية خلال 5 أيام.. انفجار انبوب غاز في البصرة خلال تواجد الكاظمي في المحافظة

2020/11/05 | 12:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، اليوم الخميس، بانفجار انبوب غاز بقضاء الدير أدى لإصابة 5 عاملين.

وقال المصدر إن “5 عمال بينهم صينيون اصيبوا بانفجار انبوب للغاز داخل شركة اجنبية مستثمرة بقضاء الدير في محافظة البصرة”.

واضاف أن “الانفجار حدث بشكل عرضي ناتجة عن اسباب فنية”.

وجرى هذا الحادث بينما يتواجد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محافظة البصرة وافتتاح البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة غاز البصرة، فيما تعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال 5 ايام فقط، بعد انفجار أنبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى السبت الماضي، ما ادى لمقتل شخصين من البدو الرحل وإصابة 26 آخرين من بينهم 11 من عناصر الحشد الشعبي، الامر الذي اعلنت وزارة الكهرباء عن كون الانبوب مغذيًا لمحطات كهرباء في بغداد، وانفجاره يؤدي إلى تعطيل المحطات في حال عدم اصلاحه بسرعة.

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