2020/11/05 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن غلق اربعة مراكز تجميل في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة بالاشتراك مع قسم التفتيش في وزاره الصحة واجبا لغلق مراكز التجميل غير المجازة بموجب قرارات قضائية بمناطق متعدده من جانب الرصافة من العاصمه بغداد".

واضافت انه "نتج عن ذلك ضبط اربع مراكز غير مجازة وتمارس اعمال مختلفة بدون موافقات بممارسة المهنة والقاء القبض على مالكي تلك المراكز احدهم عربي الجنسية"، لافتا الى انه "تم غلق المراكز وايداع مالكيها التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعلن غلق اربعة مراكز تجميل في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعلن غلق اربعة مراكز تجميل في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).