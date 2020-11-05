2020/11/05 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون

منصور البعيجي، الخميس، عن مخطط خطير

لاستقطاع اراض عراقية لصالح السعودية،

فيما اشار الى انه لن يتم السماح او

القبول باستثمار السعودية بادية

السماوة.

وقال البعيجي في ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ائتلاف المالكي يكشف عن مخطط خطير لاستقطاع اراض عراقية لصالح السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ائتلاف المالكي يكشف عن مخطط خطير لاستقطاع اراض عراقية لصالح السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).