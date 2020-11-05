الصحة: لازلنا في مرحلة الخطر

2020/11/05 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، الخميس،

أنَّ العراق لا يزال في دائرة خطر فيروس

كورونا ولم يتجاوزها حتى الان.

وقال وزير الصحة حسن التميمي، إنَّ

"الوزارة سجلت خلال المدة الماضية زيادة

بمعدلات نسب الشفاء بين

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